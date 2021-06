Ossadas encontradas em covas rasas são de namorados que desaparecerem em setembro

As ossadas humanas, encontradas na tarde desta quarta-feira, 8, numa área de mata do Ramal do Pica Pau, são de um casal de namorados.

A adolescente Lidinalva de Melo Viana de 13 anos e o jovem José Daniel do Nascimento de 19 anos, desapareceram em setembro do ano passado. “ O crime foi motivado pela guerra de facções. A vítima Daniel mudou de uma facção para outra e teve a sentença de morte decretada”, disse o Delegado Marcus Cabral.

Segundo informações da polícia a adolescente e o jovem foram obrigados a cavar a própria cova. Depois foram assassinados e jogados, um sobre o outro.

Mas dias depois os cadáveres foram retirados do local. “Nossa equipe de policiais estava próxima ao local, onde as vítimas foram enterradas. Por conta disso os corpos foram retirados e levados para uma área de mata fechada.

De acordo com a Polícia Civil os familiares da vítima não registraram o desaparecimento temendo represálias de uma facção criminosa.

Lindinalva de Melo era irmã adotiva da adolescente Raquel de Melo de 13 anos, assassinada em janeiro deste ano, na mesma região.