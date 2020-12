PM age rápido e recupera motocicleta furtada

Policiais do 1° Batalhão de Polícia Militar do Acre (1° BPM) prenderam na noite desta quarta-feira, 16, um homem com uma motocicleta furtada. A ação ocorreu durante o patrulhamento de rotina no bairro Bosque.

Foto: Reprodução

O indivíduo estava com uma chave mestre e tentava ligar a motocicleta Titan, de cor preta, que havia sido furtada por ele em outra localidade. Os militares perceberam a ação, fizeram uma abordagem e comprovaram que o homem estava com um veículo furtado.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla).

Assessoria de Comunicação da PMAC