PM apreende armas e droga em Sena Madureira

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II realizou a prisão de dois infratores da lei no Bairro Praia do Amarílio, na noite hoje (20).

Na ocasião, os militares realizaram um cerco policial e conseguiram apreender uma arma de fogo de fabricação caseira, munições , entorpecente, material para embalar e dinheiro.

Em face a isso, dois infratores foram presos em flagrante delito pela praticada do crime de porte ilegal de arma de fogo, posse de munições, tráfico de droga e associação para o tráfico.

Após isso, os envolvidos foram levados à delegacia de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.