PM apreende drogas e arma de fogo de fabricação caseira no bairro Conquista

Policiais da Força Tática do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prenderam na noite desta sexta-feira, 20, dois homens com drogas e uma arma de fogo de fabricação artesanal. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina no bairro Conquista.Foram apreendidas 20 trouxinhas de cocaína, cinco barras de maconha, 825,75 reais e ainda, uma escopeta calibre 36 de fabricação caseira com três cartuchos intactos e um cartucho deflagrado.Os dois homens, de 22 e 36 anos, receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes da capital, para serem tomadas as demais providências cabíveis ao fato.

