PM apreende R$3.000,00, e substância que estava com casal

A GU-RPM em rondas na área do 3*BPM, Vale do Açaí rua Lourenço Lopes, qdo esta equipe visualizou um homem e uma mulher numa motocicleta Fan 160 cor preta, sendo o condutor da referida moto o homem. Que o mesmo ao avistar a Gu RPM, empreendeu fuga dando início a uma acompanhamento por parte da Gu RPM. Em seguida a mulher da garupa arremessou na via um pacote, que colhemos o saco contendo uma certa substância e em ato contínuo retomamos o acompanhamento. Que conseguimos interceptar o ocupantes da motocicleta sendo q foi imediatamente dado voz de prisão a mulher, que o conduto tentou se homiziar em uma residência e ao adentrarmos para lhe dar voz de prisão, o mesmo conseguiu empreender fuga e tomou destino ignorado. Na apreensão coletamos valores no total 3.000,00 + um celular Samsung + certa quantidade de substância possivelmente entorpecente (até o momento n pesamos). SELVA BRASIL!

