PM captura dois suspeitos de praticarem vários assaltos na capital

Assessoria de Comunicação da PMAC

Um homem e um adolescente acabaram detidos na noite desta quinta-feira, 18, com uma arma de fogo e uma motocicleta roubada. O menor foi apreendido quando a dupla tentou assaltar um policial militar em uma farmácia na rua Isaura Parente. O adulto foi preso por militares do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM), no bairro Conquista com uma motocicleta roubada.





O policial militar de folga chegou a farmácia do Consumidor na rua Isaura Parente, ao descer do veículo os dois homens anunciaram o roubou, o policial reagiu, e apreendeu o adolescente com uma arma de fogo. O outro indivíduo fugiu. Mas as guarnições foram acionadas e de posse das características do suspeito, o capturaram no bairro Conquista.

A primeira guarnição que apoiou o policial que apreendeu o adolescente infrator, já estava se deslocando a rua Goldwasser Santos, bairro Bosque, onde havia ocorrido uma tentativa de roubou e as características dos suspeitos eram semelhantes a da tentativa de roubou ao policial militar.

A motocicleta usada pelos indivíduos foi roubada no dia 13 deste mês. O proprietário foi informado da recuperação do veículo, compareceu à delegacia e reconheceu os dois indivíduos como os autores do roubou.

Os dois também são suspeitos de realizarem no domingo, 14, um roubo nas proximidades de uma loja de Materiais de Construção na Avenid Ceará, em que levaram um celular. Na terça-feira, 16, nas proximidades do Colégio Meta roubaram uma biz. Na quarta-feira, 17, próximo ao Tacaca da Base roubaram uma motocicleta Broz de cor preta. Todos os casos serão investigado pela Polícia Civil.