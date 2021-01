PM, em operação conjunta com a PC, apreende arma de fogo e quase 2kg de entorpecente

Assessoria do 8°BPM/PMAC

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 8° Batalhão, em operação conjunta com a Polícia Civil, conseguiu apreender quase 2kg de droga e, ainda, uma arma de fogo. O fato ocorreu na manhã deste domingo, 3, em Sena Madureira.













As apreensões aconteceram nos bairros Pista e Jorge Alves Junior. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em três residências. Três indivíduos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis.

A operação contou com um grande contigente de militares do 8° BPM, e foi coordenada por tenentes da Polícia Militar em conjunto com o delegado da Polícia Civil no Município.

A integração entre as instituições tem sido a chave do sucesso no combate à criminalidade em Sena Madureira.