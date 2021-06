PM recupera moto roubada e apreende drogas em áreas distintas da capital

Assessoria de Comunicação da PMAC

Na noite deste sábado, 19, policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) conseguiram recuperar uma motocicleta roubada e apreender diversos entorpecentes em ocorrências distintas na área da unidade militar, em Rio Branco.

A motocicleta Honda CG Titan, de cor preta, havia sido roubada há cerca de uma hora no bairro Bahia Velha, quando os militares receberam as informações via rede de rádio. Ao realizar buscas nas proximidades, encontraram o veículo em frente a um supermercado, na rua Leblon, onde foi restituída ao proprietário, que portava a devida documentação.

Por volta das 20:45h, outra equipe realizou uma incursão em um local apontado como ponto de comércio de drogas, localizado no Bairro da Paz. No momento da abordagem, os suspeitos se evadiram do local, mas durante as buscas em uma região de mata, próxima ao igarapé Batista, foram encontradas as seguintes quantidades dos prováveis entorpecentes: 24 pinos de cocaína, 13 tabletes de maconha, sete pedras de crack e nove trouxinhas de merla.

Os ilícitos apreendidos foram entregues na delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.