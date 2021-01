PM restitui 36 cabeças de gado furtadas de fazenda próxima à Vila Caquetá

Na manhã do último domingo, 3 de janeiro, uma guarnição do 3º Batalhão da Polícia Militar do Acre (3º BPM/PMAC), que realiza o policiamento na Vila Caquetá, recuperou, aproximadamente, 36 cabeças de gado que haviam sido furtadas de uma fazenda próxima ao local.

Os policiais militares se deslocaram até o local apontado, uma colônia onde estariam os animais furtados. Lá foi realizada a averiguação e constatado que havia nos animais uma marca recente sobreposta às iniciais do proprietário.

Perguntado sobre o fato, o dono da colônia informou que o gado havia sido comprado por seu neto e que não sabia que se tratava de furto. Os 36 animais foram retirados do local e entregues ao verdadeiro proprietário, que foi orientado a registrar um boletim de ocorrência sobre o fato.