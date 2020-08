POLÍCIA CIVIL APREENDE 4 MIL CARTEIRAS DE CIGARROS CONTRABANDEADOS

Nas primeiras horas de quinta-feira (20), investigadores da Polícia Civil do Acre, lotados na delegacia geral do município de Capixaba, com apoio de policiais militares, apreenderam um carregamento com 400 (quatrocentos) maços de cigarros contrabandeados, totalizando 4 mil carteiras de cigarros ilegais, que vinha da região de fronteira e seguia provavelmente para a capital acreana.

Os Policiais Civis ao receberam informação da PRF sobre um veículo suspeito que seguia no sentido Brasiléia a Capixaba, imediatamente empreenderam diligência e localizaram o veículo, modelo Eco Sport. O motorista ao visualizar a viatura policial empreendeu fuga entrando pelo ramal eletrônico, já nas proximidades do município de Capixaba.

Pelo reduzido número de Policiais Civis naquele município, na ocasião foi pedido apoio aos policiais militares do batalhão local para ajudarem nas buscas, visto que o ramal se ramifica em várias mangas, após alguns minutos o veículo foi localizado, contudo o condutor do carro já havia se evadido do local, abandonando o veículo com o carregamento de cigarros contrabandeados.

O veículo e os produtos ilegais foram conduzidos ao pátio da delegacia do município e apreendidos. As investigações continuam no sentido de localizar o proprietário do veículo e descobrir se os produtos ilegais são de sua responsabilidade.