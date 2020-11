Policia Civil apreende droga, dinheiro e prende uma pessoa em flagrante em Xapuri

Na manhã desta terça-feira, 03, a Polícia Civil no município de Xapuri prendeu, em flagrante, C.P de A. em posse de droga, dinheiro e matetial para embalagem da droga.

A Equipe de Investigação chefiada pelo inspetor Eurico Marques Feitosa, comandada pelo Delegado de Polícia, Dr. Bruno Coelho, fragrantearam por tráfico de drogas a pessoa C.P de A.

Em posse do conduzido foram encontradas cocaína, maconha, material para embalar drogas e uma substância conhecida como criatina, a qual seria misturada na cocaína.

As investigações apontaram que o conduzido era o proprietário do entorpecente apreendido em poder de duas mulheres que foram presas na entrada de Xapuri na manhã do ultimo dia 30 de setembro deste ano de 2020. Elas teriam sido contratadas apenas para realizarem o transporte da droga até a cidade de Xapuri.