Polícia Civil cumpre 11 mandados judiciais durante operação “Liberdade”

Foto: Reprodução

Nas primeiras horas desta quinta-feira, 08, a Polícia Civil no município de Cruzeiro do Sul, distante 640 km da capital, deflagrou a operação “Liberdade” e deu cumprimento a onze mandados judiciais em desfavor de pessoas ligadas a crimes de homicídio e organização criminosa. Durante a investida da Polícia, que ocorreu na zona rural do município, foi possível apreender quatro armas de fogo e prender uma pessoa em flagrante delito.

A operação é fruto de uma investigação que durou cerca de três meses, apontou ação criminosa e identificou possíveis ilícitos. A ação vem sendo realizada em toda a região do Juruá e contou com a participação de cerca de 20 agentes de elite da Polícia Judiciária.



Fotos: Reproduções

Os mandados foram cumpridos na zona rural de Cruzeiro do Sul e com foco principal em alvos identificados na localidade denominada Liberdade. Além da prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo a Polícia apreendeu armas, drogas e munições.

De acordo com o coordenador da operação, delegado Vinicius Almeida, as investigações devem continuar no sentido de identificar mais pessoas envolvidas em crimes cometidos naquela região.

Fonte: Ascom/Polícia Civil