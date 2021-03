Polícia Civil cumpre mandados, fecha “boca de fumo” e prende casal do tráfico

Ascom/Polícia Civil









Nas primeiras horas desta quarta-feira, 31, a Polícia Civil do Acre, por meio das Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), Delegacia da 4ª Regional e Canil da Polícia Penal do Acre cumpriu 24 ordens judiciais sendo 22 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão em vários bairro da capital.

A ação policial teve como principal objetivo coibir a venda de entorpecente. A análise criminal indentificou qua a droga fomenta outros crimes como roubo e assalto.

Na ação polícial os agente apreenderam drogas e prenderam cinco pessoas em flagrante delito pelo crime de tráfico se drogas, material para embalagem do entorpecente e uma motocicleta super esportiva avaliada em cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Em um dos alvos a Polícia prendeu, em flagrante, casal que comercializava droga e tinha como ponto de venda uma residência localizada no bairro Ivete Vargas.

Em posse do casal foi encontrado vasta quantidade de droga que era comercializada na residência e com entrega delivery além de uma caderneta com todas as anotações referentes às entregas.

A mulher já é velha conhecida da Polícia e possui passagem pela mesma prática criminosa de tráfico de drogas.

A investida policial é resultado de uma investigação policial que durou cerca de 60 dias e possibilitou a representação junto à justiça para expedição dos mandados que contou com apoio do Canil da Polícia Penal no uso de cães farejadores.

Os presos foram ouvidos pela autoridade policial como procedimento praxe e em seguida colocados à disposição da justiça.

O material apreendido como Droga, celulares, anotações do tráfico e contabilidade criminosa serão remetidos a perícia para análise o que subsidiará o inquérito policial investigativo.

A Polícia Civil do Acre agradece ao apoio essencial do IAPEN que disponibilizou os cães farejadores para êxito nas buscas.