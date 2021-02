Polícia Civil deflagra 4° fase da “Operação Sinapse” e cumpre nove ordens judiciais em vários municípios do Acre

Ascom/Polícia Civil

A Polícia Civil do Estado do Acre, através da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas – DRACO, deflagrou na madrugada desta sexta-feira, 19, “Operação Sinapse” para prender integrantes de organização criminosa em atuação em diversos municípios do Estado, logrando êxito em prender seis pessoas e apreender um menor infrator.







A operação, Já em sua 4° fase, contou com apoio da Delegacia Geral de Epitaciolândia, onde dois integrantes foram presos. Durante o cumprimento dos mandados os policiais daquela cidade lograram êxito ainda em apreender droga na casa dos investigados. Ao todo foram apreendidas 47 porções de droga, já preparadas para a venda no varejo.

Também foi dado cumprimento a um mandado de prisão expedido com base em uma investigação da Delegacia Geral de Feijó, onde o investigado estava residindo em Rio Branco, mas possuía vinculo com criminosos daquele município.

A operação contou com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Policia Civil (CORE) e da Unidade de Monitoramento Eletrônico do IAPEN (UMEP).

Os mandados cumpridos foram expedidos com base em investigações da Polícia Civil, que vem trabalhando diuturnamente para identificar e prender integrantes de organizações criminosas.