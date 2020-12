Policia Civil deflagra mais uma fase da “Operação Horus” e prende três pessoas

Ascom/Polícia Civil

Nas primeiras horas desta sexta-feira, 11, a Policia Civil , por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas – DRACO, om apoio da CORE e das Delegacias da Regional do Alto Acre, prendeu A. P. de C., 21 anos, L. S. S., 30 anos, C. P. da S., 31 anos .





Após diligências investigativas, foi representado junto ao Poder Judiciário, pelo Delegado da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas – DRACO, por mandados de busca e apreensão nas cidades de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri. As buscas visavam coletar elementos comprobatórios da participação dos alvos em organizações criminosas e inibir o tráfico de drogas na região de fronteira.

Durante as buscas foram lavrados procedimentos flagranciais, pelo crime de integrar organização criminosa e tráfico de drogas. A operação policial, cumpriu sua função primordial apreendendo material para embalagem de droga, objetos, aparelhos celulares, que servirão de prova em outras diligências. Além de identificar diversos outros membros de organizações criminosas.

De acordo com o delegado Pedro Paulo Buzolin, toda material apreendido será enviado para procedimento pericial no sentido de dá seguimento nas investigações e obter subsídios suficientes que comprovam a participação e identificação de mais pessoas envolvidas na pratica criminosa.