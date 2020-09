Polícia Civil deflagra operação “Abunã” cumpre 23 mandados e prende quatorze pessoas

Nas primeiras horas desta quinta-feira, 24, a Polícia Civil do Acre por meio da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas – DRACO, deflagrou a Operação Abunã e cumpriu 23 mandados judiciais, sendo 11 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão. As ordens judiciais foram cumpridas nos municípios de Plácido de Castro, Vila Campinas e Rio Branco. Além dos 12 mandados de prisão, duas pessoas foram presas em flagrante delito, sendo um por tráfico de drogas e outra por posse de arma de fogo, totalizando 14 prisões.

Foto: Reprodução

A investigação que durou cerca de cerca de três meses e foi coordenada pelo delegado Odilon Vinhadelli Neto, com participação do delegado Danilo Cesar Regis, titular de Plácido de Castro, e do atual delegado titular da DRACO, Pedro Buzolin, apontou indícios de que uma organização criminosa denominada “Comando Vermelho” estaria atuando nesses municípios, o que levou a polícia realizar a intervenção e apreender droga e prender os acusados.

Dos 12 mandados de prisão, nove deles foram cumpridos dentro do complexo penitenciário de Rio Branco. Além desses, foram cumpridos dois mandados de prisão em Plácido de Castro e seis buscas e apreensão, e 2 mandados de busca e apreensão em Vila Campinas. As demais ordens foram cumpridas em Rio Branco.

Ressalta-se que durante a operação foi preso uma liderança da organização criminosa, que possuía mandado de prisão decorrente de uma ação do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Acre.