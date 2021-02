Policia Civil do Acre cumpre mandado e prende foragido da justiça no Rio de Janeiro

Ascom/Policia Civil

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), em parceria com a Polícia Civil do Rio de Janeiro deram cumprimento à ordem judicial e prendeu na manhã desta quinta-feira, 25, D. A. A. de M., de 29 anos, investigado pelos crimes de violência domestica, quebra de medida protetiva e estupro.

O trabalho investigativo da equipe da DEAM coordenados pelo Delegado Roberth Alencar, durou cerca de 60 dias o que foi tempo suficiente para desvendar o paradeiro do foragido que, além dos crimes supracitados, responde também a mais nove inquéritos de crimes da mesma natureza.

O trabalho de captura do foragido foi filmado e executado pela equipe de policiais civis do Rio de Janeiro que foram subsidiados pelas informações da DEAM do Acre e com Mandado de Prisão expedido no dia 18 de fevereiro de 2021, pela Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Rio Branco.

O acusado foi capturado e levado à delegacia para procedimento praxe, em seguida foi conduzido ao presidio local.

De acordo com o delegado Roberth Alencar, o preso permanecerá em solo Carioca e responderá pelos seus crimes sem voltar ao Acre.