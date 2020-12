Policia Civil do Acre cumpre mandados e prende dois em flagrante por trafico de drogas e apreende arma no Baixa Verde

Ascom/Polícia Civil

Nas primeiras horas desta quinta-feira, 03, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Geral de Polícia de Senador Guiomard (DGPSG), com apoio do Núcleo de Capturas (Necap) e Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI) deram cumprimento a três mandados de busca e apreensão que resultou na prisão de duas pessoas em flagrante delito pelo crime de trafico de drogas.

Os mandos foram cumpridos no Ramal Baixa Verde localizado na BR-317 , km 25, sentido Boca do Acre. Durante as buscas os agentes apreenderam 20 trouxinhas de cocaína, 01 arma PT 638, cerca de R$ 200,00, 30 gramas de maconha, recortes para embrulho do entorpecente, 01 kg de barrilha e prendeu duas pessoas em flagrante acusadas de trafico de drogas e , associação para o tráfico, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo .

A investigação, realizada pelos agentes da Delegacia Geral de Senador Guiomard apontou que no local havia pontos de vendas de drogas e que pessoas estariam armadas. Em posse das informações foi representado a justiça que expediu os mandados de busca e apreensão.

A investigação deve continuar no sentido de identificar mais pessoas envolvidas em crimes dessa ordem e pedir ao judiciário a prisão das mesmas.

Os acusados foram conduzidos a delegacia do município para procedimentos praxe, autuados em flagrantes pelos crimes de trafico de drogas, associação para o trafico e organização criminosa e colocados à disposição da justiça.