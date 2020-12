Policia Civil do Acre deflagra “Operação Êxito” e prende 17 pessoas

Nas primeiras horas desta quarta-feira, 09, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Geral de Senador Guiomard (DGSG), deflagrou a 3º fase da “Operação Êxito” dando cumprimento a 17 mandados judiciais, sendo 14 cumpridos em Senador Guiomard e 3 no presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC) em combate ao crime organizado.

A ação foi coordenada pelos delegados Carlos Bayma e Gustavo Mendes de Senador Guiomard e Aldizio Neto de Capixaba e contou com apoio do Departamento de Policia Civil da Capital e do Interior (DPCI), da Delegacia Geral de Capixaba (DGC) com efetivo de 70 Agentes de Policia Civil.

A “Operação Êxito” também cumpriu dois mandados de internação e apreendeu uma arma tipo escopeta, munições, dinheiro, celulares e drogas o que gerou auto de prisão em flagrante. Todo material apreendido será remetido a perícia criminal para descobrir a origem.

A investigação durou cerca de 60 dias o que identificou pessoas ligadas a organização criminosa o que levou a autoridade policial a representar junto a justiça o que de pronto expediu os mandados. Os presos em Senador Guiomard após passarem por procedimento praxe serão encaminhados ao presidio e colocados à disposição da justiça.

Ascom/Policia Civil