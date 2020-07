POLICIA CIVIL DO ACRE EM PARCERIA COM PM DO TOCANTINS PRENDE “MORDOMO’, FORAGIDO DA JUSTIÇA ACREANA

O Serviço de Investigação da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul – AC, por meio dos Investigadores da DENARC/DRACO localizaram e prenderam, com apoio de policiais militares do Estado de Tocantins, Francisco Altevir da Silva, o “TATI”, atualmente atendendo pelo vulgo de “MORDOMO”.

A prisão se deu a 40 km da cidade de Palmas – TO, seguindo em direção ao Estado do Pará. “TATI” ou “MORDOMO” é condenado por vários crimes, incluindo latrocínio. Há alguns anos estava foragido do sistema penitenciário de Rio Branco – AC, onde cumpria pena.

Segundo apurado pela investigação, há alguns meses “MORDOMO” foi elevado ao cargo de conselheiro final do crime no Estado do Acre, fazendo parte de um seleto grupo de pessoas, que organizam e ordenam ações criminosas por meio da facção “comando vermelho”.

A investigação identificou ainda, que MORDOMO atuava diretamente autorizando crimes de homicídios, tráfico de drogas, distribuição e venda de armas ilegais. O criminoso, agora preso, já havia sido identificado como o principal mentor de ameaças a agentes de segurança e a magistrados.

“A integração com forças de segurança em âmbito local e nacional, revela a qualidade e o elevado nível força da Polícia Civil do Acre no combate ao crime, assim desempenhando sua missão de servir e proteger a sociedade”, disse um investigador da Polícia Civil em Cruzeiro do Sul.