Polícia Civil do Acre incinera mais de uma tonelada de drogas apreendidas no Acre

A Polícia Civil do Acre incinerou, na manhã desta sexta-feira (24), mais de uma tonelada de entorpecentes, que foram apreendidos ao longo dos últimos 12 meses em ações desencadeadas na capital e no interior.

A ação faz parte da 23ª Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas. O entorpecente que incluía maconha, cocaína, foi incinerado na Cerâmica Iguatu, na Rodovia AC-90, na Transancreana.

As drogas são provenientes de apreensões realizadas pela Policia Civil do Acre e demais forcas de segurança, Policia Federal (PF/Ac), Polícia Rodoviária Federal (PRF) Policia Militar (PM) e Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) realizada nos últimos anos meses e a incineração foi autorizada pelo Tribunal de Justiça do Acre.

As ações alusivas Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública também sao realizadas pelas policias Civil e Rodoviária Federal com operações de bloqueio com cães farejadores em pontos estratégicos no estado.

As operações se estendem até o próximo sábado (26) e têm o objetivo de apreender drogas que são transportadas nas rodovias federais e estaduais. No Acre, as ações ocorrem nas cidades de Rio Branco, Sena Madureira, Manoel Urbano, Tarauacá, Mâncio Lima, Brasiléia, Acrelândia e Cruzeiro do Sul . Dos 1052 quilos de substâncias entorpecentes incinerados, 459 são de cocaína e 593 de maconha.