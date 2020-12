Policia Civil do Acre intercepta táxi e apreende 3kg de maconha em Xapuri

Na manha desta quinta-feira, 24 de dezembro de 2020, por volta das 8 horas da manhã , a Polícia Civil do Acre por meio da Delegacia Geral de Xapuri, a equipe de investigação chefiada pelo inspetor Eurico Feitosa, sob o comando do Delegado de Polícia Dr. Gustavo Neves, em uma operação policial realizada na BR 317 no município de Xapuri, apreendeu, em flagrante, uma adolescente transportando aproximadamente 3 Kg de droga do tipo Skank para a cidade de Rio Branco em um táxi que saiu do município de Brasiléia.

Skank (também conhecida como supermaconha e skunk) é uma droga mais potente que a maconha, ambas são retiradas da espécie Cannabis sativa e, por esse motivo, possuem em suas composições o mesmo princípio ativo – THC (Tetra-hidro-canabinol).

Após vistoria no automóvel foi encontrado no entorpecente e a adolescente se identificou como sendo a proprietária da droga. Diante dos fatos, o inspetor de polícia Eurico Feitosa apreendeu a menor que do encaminhada para sede da Delegacia para procedimento praxe.

O taxista foi liberado para seguir viagem juntamente com os demais passageiros.