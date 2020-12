Polícia Civil do Acre participa da “Operação Vetus”

Ascom/Polícia Civil



A Polícia Civil do Acre, por intermédio da Delegacia de Atendimento ao Idoso (DAI), deflagrou, na manhã desta sexta-feira (4), a “Operação VETUS”. A ação faz parte de uma operação inédita, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com o objetivo de combater crimes de violência contra o idoso nos 26 estados e no Distrito Federal.

A operação integrada, que teve início no dia 1º de outubro (Dia Internacional do Idoso), foi planejada em virtude do aumento de denúncias de abuso contra o idoso registradas durante o período da pandemia, pelo Disque 100, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

















Desde então, a Policia Civil do Acre já apurou mais de 50 (cinquenta) denúncias, que culminaram com a instauração de 43 (quarenta e três) procedimentos investigativos, com atendimento de mais de 41 (quarenta e uma) pessoas idosas vítimas de algum tipo de agressão.

Dentre os casos investigados, está o de um roubo ocorrido no Lar dos Vicentinos no último dia 29 de novembro, em Rio Branco, onde dois criminosos entraram no local no período noturno, subtraíram televisão, ar condicionado e demais objetos, e ainda agrediram fisicamente uma pessoa idosa deficiente, que se encontrava acamada, causando vários hematomas na vítima.

A Polícia Civil conseguiu recuperar os objetos e está em diligência para identificar e prender os autores.

Em agosto deste ano, a Delegacia de Atendimento ao Idoso (DAI), em Rio Branco, foi reativada com o intuito de dar ênfase no combate aos crimes praticados contra a pessoa idosa, sobretudo maus tratos, apropriação de dinheiro e todo tipo de agressão praticadas contra essas pessoas vulneráveis