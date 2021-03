Polícia Civil e ECMBio realizam fiscalização em áreas isoladas e levam alimentos a famílias atingidas pela enchente

Ascom/Policia Civil

A Polícia Civil no município de Cruzeiro do Sul em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) realizaram durante 08 dias, inserções por via fluvial aos rios Juruá, Ouro Preto, Rio das Minas e Juruá Mirim com objetivo de fazer levantamento de incidências de crimes e vê de perto a realidade enfrentada pelas famílias ribeirinhas.







Durante as visitas das equipes foi possível atender 07 (sete) famílias que receberam sacolões contendo gêneros alimentícios, material de limpeza e de higiene pessoal arrecadados pelos órgãos.

A ação, coordenada pelo delegado Heverton Bandeira, contou com apoio de 10 agentes de Policia Civil, 03 Fiscais de Meio Ambiente do ICMBio, no uso de 03 voadeiras – embarcações fabricadas em alumínio e equipadas com motores potentes que podem percorrer grandes distancias em um menor tempo.

Foram realizadas várias abordagens a embarcações que foram vistoriadas pelas equipes de agentes de Policia Civil e Fiscais do Meio Ambiente na tentativa de flagrar ilícitos como drogas e, armas, trafico de animais silvestres (vivos ou mortos) e carnes de caça.

De acordo com o coordenador da ação, delegado Heverton Bandeira, “a experiência de conhecer a região é ter a possibilidade de entender das dificuldades encontradas pela população ribeirinha”, definiu Bandeira.