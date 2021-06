/Polícia Civil emite novas carteiras funcionais confeccionadas em papel moeda

Ascom/PCAC

Na manhã desta quinta-feira, 17, ocorreu no auditório da Polícia Civil do Acre a entrega das primeiras carteiras funcionais para os profissionais que integram a polícia judiciária.

A solenidade, que contou com a participação do delegado-geral Josemar Portes e de representantes de sindicatos das categorias, teve como objetivo fazer a entrega das primeiras carteiras, contemplando primeiramente os profissionais que foram empossados na último concurso, sendo que estes estavam sem suas carteiras funcionais.

De acordo com Rose Sobreira, responsável pelo setor de identificação, a partir de agora, todos os demais policiais que já tem a carteira no modelo antigo devem procurar o setor de identificação da Polícia Civil para confeccionar o novo documento.

“Esta nova carteira, confeccionada em papel moeda e que apresenta as principais identificações do policial civil é de fundamental importância para o agente de segurança, que assim pode se locomover em todo o território nacional com sua arma, sem ter que passar por constrangimentos em instituições bancárias ou perante órgãos policiais, como já ocorreu recentemente”, disse Rose Sobreira.

O Chefe de Polícia Josemar Portes disse que a instituição está atendendo a uma demanda antiga dos policiais, e que o serviço será estendido ao interior já na próxima semana, começando pela região do Vale do Juruá. “Em pouco tempo, todos os servidores da Polícia Civil do Acre estarão com as novas carteiras funcionais em mãos”, finalizou Josemar.