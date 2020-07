Polícia Civil identifica e prende mais um envolvido nos assaltos ao supermercado e casa lotérica em Rio Branco

Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) da Polícia Civil prenderam na manhã de sábado, 18, mais uma pessoa envolvida em dois roubos ocorridos no mês passado, ao supermercado Araújo localizado na região da Baixada da Sobral e a uma Casa Lotérica no bairro Calafate.

O terceiro acusado, identificado como Matheus Pessoa de Aquino, também conhecido como “Ogro”, foi preso por força de mandado de prisão no bairro Boa União, região da Baixada.

De acordo com as investigações, Matheus “Ogro” já é condenado por roubo (assalto) e é investigado em diversos outros crimes contra o patrimônio desde que saiu do presídio em fevereiro deste ano. Além de ser suspeito de integrar organização criminosa.

Ainda de acordo com a polícia, Matheus “Ogro” é considerado um elemento de alta periculosidade e extremamente violento. No roubo ao supermercado ele arrombou uma.porta de vidro a chutes e no assalto a casa lotérica ele estava de posse de uma marreta que usou pra quebrar os vidros no local.

Ele foi levado à sede da especializada onde foi interrogado pelo delegado coordenador da DCORE, Leonardo Santa Bárbara e em seguida encaminhado ao complexo prisional de Rio Branco, Drº Francisco D’Oliveira Conde.