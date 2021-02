Policia Civil identifica quadrilha que praticou roubo a motorista de aplicativo

A Polícia Civil por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore) identificou na tarde desta terça-feira, 23, os 06 autores de crime de roubo ocorrido no 15/02/2021, no bairro Eldorado, no qual teve como vítima um motorista de aplicativo, onde o mesmo foi mantido refém por aproximadamente três horas em um ramal na estrada do Quixadá.

Na ação criminosa a quadrilha tomou de assalto o veículo, celular, cartões de créditos, inclusive realizaram compras de aproximadamente 3 mil reais utilizando um dos cartões das vitimas.

Diante dos fatos a equipe de investigação da Dcore identificou todos os 06 indivíduos que participaram diretamente do roubo, sendo que três deles são menores de idade e o mandante do roubo, indivíduo que seria encarregado de levar o veículo á Bolívia.

Diante de uma ação rápida da Polícia Civil foi possível localizar o veículo ainda no bairro Eldorado e prendeu A.J.V.S, 20 anos, A.R.S.N, 17 anos, E.S.R, 15 anos, ( em posse do celular da vítima e com a faca utilizada no crime), M.J.F.B , vulgo neguinho, 16 anos, R.D.R.S, 21 anos e A.J.S.L , 22 anos. Todos os envolvidos na ação criminosa são moradores do Bairro Eldorado e mantinham relações obscuras no mundo do crime.

No inicio desta semana os investigadores cumpriram mandados de busca e conseguiram localizar o aparelho celular da vítima encontrado na residência de um dos autores do roubo e vários outros objetos que foram comprados com o cartão da vítima também foram encontrados com outros dois indivíduos.

A quadrilha foi totalmente identificada e presa pela equipe de investigação da DCORE e já estão à disposição da justiça.