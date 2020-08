Polícia Civil prende acusado de executar assaltos em série na capital

Os investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), em cumprimento a ordem judicial, prenderam na manhã desta quarta-feira, 12, em uma residência no bairro Montanhês, parte alta da cidade, Mesaque Oliveira da Silva, 19 anos, acusado de roubos em série ocorridos na capital acreana.

Mesaque Silva é tido como um elemento de alta periculosidade e sempre assaltava as vítimas com uso de arma de fogo e com bastante violência. Contra ele existia dois mandados de prisão por crimes de roubo e um mandado de internação de crimes praticados quando menor de idade.

Os investigadores também identificaram dois comparsas de Mesaque Silva e apreenderam ainda o veículo usado pelo bando nos roubos.

“É uma pessoa de alta periculosidade e acusado de vários roubos ocorridos em Rio Banco. Um sujeito extremamente violento e que inclusive já foi reconhecido em alguns crimes investigados por essa especializada”, comentou o delegado Leonardo Santa Bárbara, coordenador da DCORE.

Após os procedimentos legais, Mesaque Silva foi encaminhado ao Complexo Penitenciário de Rio Branco Dr. Francisco D’Oliveira Conde onde aguardará decisão da Justiça.