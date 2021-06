Policia Civil prende dois por trafico de drogas e roubo em Rio Branco

A Policia Civil por meio da Delegacia do Tucumã, prendeu em flagrante delito pelo crime de trafico de drogas, R.S.da. S, 19 anos, Vulgo “Sétimo Anjo” e do adolescente T.A.da S.A. A ação policial ocorreu na manhã desta quinta-feira, 22.

As prisões ocorreram nos bairros Wilson Ribeiro e Waldemar Maciel em cumprimento de mandados de buscas autorizados pelo juiz da 4ª Vara criminal. Após ser preso, R.S.da.S o investigado foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para lavratura de auto de prisão em flagrante. O adolescente apreendido também foi encaminhado a DEFLA para lavratura do procedimento pela autoridade policial.

Em posse dos infratores a policia encontrou a quantia de trezentos reais, 8 porções de coacaina, 3 sacos contendo maconha (Skank) , e 13 porções menores de da mesma substância (Skank).

De acordo com o delegado Ygor Brito, os investigados fazem parte de uma organização criminosa que age nas redondezas no cometimento de crimes. Ainda de acordo com o delegado, o adolescente chegou a confessar três crimes de roubo.