Polícia Civil prende faccionados no bairro Recanto dos Buritis

Foto: Reprodução

A Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP) e Núcleo Especial de Capturas (NECAP) cumpriram mandados de Busca e apreensão referente a vários homicídios investigados.

Dentre os casos investigados encontra-se o homicídio praticado contra o jovem João Luiz de Aguiar Cunha, executado com vários tiros enquanto dormia na casa de amigos localizada na rua Anderson Alves, situada no bairro Recanto dos Buritis, região do Segundo Distrito de Rio de Branco. A vítima era moradora do município de Plácido de Castro.

Na manhã de hoje, Agentes da Delegacia de Homicídios e Protecção a Pessoa (DHPP) e Necap, lograram êxito em cumprir dois mandados de busca expedidos pela Justiça Acreana contra os investigados. A operação ocorreu no Bairro Recanto dos Buritis, onde foi possível prender 4 pessoas com arma, drogas e vários objetos de crime. Um dos presos era foragido do sistema prisional do Município de Tarauacá.

Após os trabalhos da Polícia Judiciária, os investigados serão levados a justiça para responder pelos crimes de tráfico de drogas; organização criminosa; porte ilegal de arma de fogo, homicídio qualificado.