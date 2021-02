Policia Civil prende foragido da justiça que havia cortado tornozeleira eletrônica

Ascom/Polícia Civil

Na manhã desta quarta-feira, 03, equipe de investigadores do Núcleo de Capturas da Polícia Civil com apoio do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI) e Grupo de Recaptura do Iapen (RECAP), cumpriram mandados e prenderam duas pessoas que estavam em débito com a justiça.

O primeiro foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, uma escopeta calibre 16′ com numeração raspada, no Bairro Boa União, J. B. G. G. De 40 anos, vulgo “Boiadeiro” tinha mandado de prisão em aberto e consta que o mesmo tem envolvivemento direto com organização criminosa e tráfico de droga e já era procurado pela polícia.

A segunda prisão ocorreu na Trav. Dr. Pereira Passos, bairro 6 de Agosto, e se trata de T. C. da S. De 26 anos. O preso havia cortado a tornozeleira eletronica há um ano e encontrava-se foragido do sistema prisional. Ele tinha uma pena de 9 anos de reclusão pelos crimes de assalto e tráfico de drogas.

Após a prisão os capturados foram conduzidos ao Instituto Médico Legal para serem submetidos ao Exame de Corpo de Delito e em seguida colocados a disposição da justiça.