Polícia Civil prende homem envolvido em roubo de lan house em Cruzeiro do Sul

Ascom/Polícia Civil

Agentes da Delegacia de Polícia Civil em Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Investigação dos Crimes Contra o Patrimônio (Dpatri), prenderam na última terça-feira (17) um dos assaltantes que praticou o crime de roubo em uma lan house, localizada no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul.

O crime ocorreu no dia 16 de novembro, por volta das 8h da manhã e chocou os populares pela ousadia dos criminosos. A ação envolveu dois criminosos em uma motocicleta. Um deles conduzia a motocicleta, enquanto o outro entrou no estabelecimento e anunciou o assalto.

Após a ação dos criminosos, a Polícia Civil empreendeu diligências ininterruptas, localizando e prendendo um dos assaltantes, que estava escondido no Ramal Pé de Ferro, uma das ramificações do ramal II, inclusive portando o objeto do roubo, a saber, um aparelho celular Samsung A10S, o qual de imediato já foi restituído a vítima.

O Delegado Jeremias Ferreira, responsável pelo departamento, lavrou o auto de prisão em flagrante delito do infrator e conduziu a Unidade Penitenciária de Cruzeiro do Sul, o qual ficará à disposição da Justiça.

“Todos os crimes merecem uma ação imediata da polícia, todavia crimes contra a vida e contra o patrimônio terão uma resposta mais rápida”, disse a autoridade policial.

O delegado enfatizou ainda que a equipe de investigação do DPATRI, continuará reprimindo atuações de criminosos no município.