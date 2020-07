POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM POR COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÕES EM XAPURI

Na tarde da última terça-feira (21), por volta das 17:00h, após um longo trabalho de investigação, que durou aproximadamente 03 (três) meses. A polícia Civil de Xapuri resultou na prisão de 01 (um) homem que comercializava munições sem autorização legal, tanto em seu estabelecimento comercial, bem como em sua residência, ambos localizados no centro de Xapuri/AC.

Os Investigadores conseguiram prender o investigado na posse de 294 (duzentos e noventa e quatro) cartuchos de arma de fogo intactos, 10kg de chumbinho e 100 (cem) espoletas. Ainda foi encontrado em poder do suspeito 01 (um) revólver e o valor de R$76.286, 55 (setenta e seis mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

De acordo com as investigações, preliminares, se constatou que o suspeito provavelmente não tem envolvimento com nenhuma organização criminosa que atua no Estado, porém às investigações continuarão.

Em razão da situação de flagrância, o investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri/AC para a formalização dos procedimentos legais.