Polícia Civil prende homem por tentativa de feminicídio

Na tarde desta quarta-feira, 16, a Policia Civil por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), efetuou a prisão do nacional E.C.S., pela prática do crime de feminicídio na modalidade tentada.

O crime ocorreu no dia 26 de setembro de 2018, por volta das 19 horas, em via pública, onde E.C.S. desferiu vários golpes contra a vítima, que era sua companheira, utilizando uma arma branca (faça), atingindo a vítima com diversas facadas nas costas e ainda na região glútea, além de desferir diversos socos e pontapés em seu rosto, que resultaram em várias lesões corporais, que só não foram a causa eficiente da morte da mesma por circunstâncias alheias à vontade do autor do delito.

O inquérito policial teve origem na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – DEAM e o mandado de prisão foi expedido pela primeira Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco.

Após os procedimentos de praxe o preso foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde ficará à disposição da justiça.