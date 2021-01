Polícia Civil prende homicida foragido da justiça

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Capturas (NECAP) prendeu na manhã desta sexta-feira, 29, L. L. dos A. , 39 anos, acusado de homicídio. O foragido foi preso por agentes do Núcleo de Capturas em uma residência localizada no Ramal Vietnã, Assentamento Benfica, zona rural da do município de Rio Branco.

O crime ocorreu em 2014 durante uma bebedeira o acusado desferiu uma facada na região do tórax de Carlos Jerônimo da Silva, 58, que o levou a óbito. A época do fato o acusado se evadiu do local tomando rumo ignorado. A Policia Civil deu inicio as investigações e identificou o homicida que foi representado a justiça que expediu o mandado de prisão.

Em posse do mandado de prisão a Policia Civil vinha tentando prender o individuo que mudava de endereço constantemente para se livrar da prisão.

Para o delegado Cristiano Bastos, responsável pelo NECAP, o grupo de capturas da Policia Civil recebeu incremento de policiais e tem intensificado suas ações.

“Com ingresso de novos Agentes de Policia Civil nós conseguimos dinamizar nossas ações no sentido de tirar do convívio social pessoas que estejam em debito com a justiça. O NECAP fez balanço dos últimos trinta dias o que demonstra uma efetividade muito boa de suas ações”, destacou Bastos.

