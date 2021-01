Polícia Civil prende homicida quando tentava fugir em ônibus para Cruzeiro do Sul

Policiais Civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP) prenderam D. A. de S. Quando tentava fugir para Cruzeiro do Sul no início da noite desta quarta-feira, 27.

O investigado matou a golpes de faca Leonardo Lima do Carmo de 26 anos no dia 06 de julho de 2020. Ele foi ferido dentro de uma residência localizada no ramal Bom Jesus, no bairro Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Após cometer o homicídio Daniel Almeida tomou rumo ignorado e estava foragido desde então. Os investigadores da DHPP , em posse do mandado de prisão conseguiram o localização do investigado que tentava fugir para o município de Cruzeiro do Sul em um ônibus.

De posse das informações, agentes da DHPP interceptaram o ônibus próximo ao Via Verde Shopping e conseguiram prender o homicida que foi levado a delegacia, ouvido pelo delegado e em seguida colocado à disposição da justiça.