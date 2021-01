Polícia Civil prende indivíduo com arma de fogo e dinheiro do tráfico

Ascom/Polícia Civil

Nas tarde desta segunda-feira, 04, a Polícia Civil por meio da Delegacia da 2° Regional prendeu J. E. F. da S. de 23 anos de idade em posse de arma de fogo e dinheiro.

A prisão do individuo ocorreu nas proximidades da antiga rodoviária, bairro Cidade Nova, quando uma viatura policial investigava um caso de trafico e se deparou com atitude suspeita de J. E. F. da S, que ao ser abordado foi encontrado uma pistola calibre 22 municiada e dinheiro, provavelmente oriundo da venda do entorpecente.

Diante da situação, o Nacional recebeu voz de prisão dos investigadores que foi conduzido à Delegacia de Flagrantes ( Defla) para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.