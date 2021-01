Polícia Civil prende “medalhão do tráfico” em Mâncio Lima

Em nova investidca contra o crime organizado, a Polícia Civil no município de Mâncio Lima, prendeu na manhã desta sexta-feira, 29, o “medalhão do tráfico”. Trata-se de um homem das iniciais V.M.P., 52 anos, que comandava o tráfico de drogas e era líder de uma organização criminosa na Rua Nova.

O criminoso é detentor de uma extensa ficha criminal, respondendo por homicídio, tráfico de drogas e em uma ocasião trocou tiros com o Exército Brasileiro na Zona Rural do município.

O delegado José Obetânio, coordenador da ação, disse que esse homem se auto intitulava o “medalhão da Rua Nova” sendo um criminoso temido até por outros traficantes.

“O traficante preso na manhã de hoje usava um medalhão de ouro puro no pescoço e ostentava na sociedade com motos de alto valor econômico. Tudo isso sustentado pelo dinheiro do tráfico e pela posição dele em uma organização criminosa” disse Obetânio, que estava de olho no criminoso há muito tempo.

A autoridade policial ressaltou que esse é o segundo traficante preso em menos de 24 horas pela Polícia Civil em Mâncio Lima.

Ontem, 28, foi preso no bairro da Cobal um homem de 25 anos que colocava terror nos moradores.

“É uma luta sem trégua, mas aqui em Mâncio Lima a gente trata esses criminosos como comida quente. Primeiro a gente come pelas beiradas até chegar no centro”, completou o delegado.

José Obetânio ainda ressaltou que no início do ano prendeu um número significativo de estupradores e que agora a investida policial está sendo contra traficantes e membros de organização criminosa.

“Esta cidade jamais será aterrorizada por bandidos, pois aqui tem Lei e Ordem”, finalizou o delegado.