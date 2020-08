Polícia Civil prende o estudante Alan Araújo de Lima

Investigadores da Polícia Civil cumpriram por volta das 8 horas da manhã desta sexta-feira, 14, o mandado de prisão preventiva do estudante Alan de Araújo Lima de 21 anos. Ele foi preso na casa de uma irmã, localizada no Bairro Tropical em Rio Branco.

O estudante teve a prisão preventiva decretada pelo Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri pela suposta pratica de racha. Além dele, Ícaro José da Silva Pinto de 33 anos, que conduzia a BMW que atropelou e mataou a jovem Jonhlina Paiva também teve a prisão preventiva decretada.

Alan de Araújo Lima foi levado para a sede da 1ª regional da Polícia Civil. Após realizar o exame de corpo delito no IML será encaminhado para o presídio. A Polícia Civil iniciou por volta das 6 horas da manhã as buscas na tentativa de prender o estudante. Uma equipe de investigadores da 1ª regional, comandada pelo Delegado Alex Dany esteve em casa na Avenida Brasil, no Conjunto Xavier Maia, mas não encontrou o estudante. Na seqüência os investigadores descobriram outro endereço e cumpriram a ordem judicial