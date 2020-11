Policia Civil prende seis e soluciona dois homicídios em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP) e Núcleo Especial de Capturas (NECAP) cumpriram mandados de busca e prisão na manhã deste domingo, 07, na região do bairro Calafate referentes a vários crimes investigados.

Dentre os casos encontra-se o homicídio praticado contra o jovem Antônio Luan Viana de Lima, morto na noite do dia 07 de setembro de 2020, na Travessa Sucupira, no bairro Calafate. Ele foi encontrado por moradores da região pedindo socorro. Porém, faleceu minutos depois.

No dia seguinte ocorreu outro homicídio praticado contra o adolescente José Guilherme Santos de Almeida, de 14 anos, morto na Rua Chico Mendes, bairro Calafate. Após o crime, os criminosos abandonaram o veículo utilizado no bairro Polo Geraldo Mesquita e fugiram.

Após várias investigações, foi possível identificar e colher elementos de informação que demonstram a participação de diversas pessoas nos crimes mencionados.

Neste domingo, 8,, agentes da DHPP e NECAP, lograram êxito em cumprir três mandados de busca e prisão expedidos pela Justiça Acreana contra os investigados. A operação ocorreu no Bairro Calafate, onde foi possível prender seis pessoas, sendo 2 com MP e o restante em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Entre os detidos, alguns são suspeitos da prática do crime de incêndio que ocorreu essa semana no bairro Calafate.

Após os trabalhos de Polícia Judiciária, serão levados a justiça para o devido processo e julgamento.