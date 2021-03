Polícia Civil prende sete membros de organização criminosa em Mâncio Lima

Ascom/Polícia Civil

Na manhã desta terça-feira, 16, a Polícia Civil cumpriu sete mandados de prisão contra membros de uma organização criminosa que atuavam na cidade de Mâncio Lima. As prisões foram decretadas pelo Poder Judiciário, após representação do delegado José Obetânio.

Os presos A.R., 24 anos; M.V.S., 30 anos; M.E.N., 34 e O.N.O., 24 anos, respondem na justiça pelos crimes de furto, roubo, tráfico de drogas e homicídio. Outras três ordens de prisão foram cumpridas no interior do presídio Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul contra detentos que já respondem por outros crimes.

Os cumprimentos de mandados no presídio são importantes, pois prolonga a permanência de indivíduos nocivos à sociedade na penitenciária, os deixando longe das ruas.

Segundo o delegado José Obetânio, nos últimos seis meses já foram presos uma média de 40 membros de organização criminosa somente em Mâncio Lima. “Essa é mais uma fornada saindo do taxo. Entre os presos de hoje está um indivíduo que ateou fogo na casa de uma de suas vítimas. Outro tem a alcunha de ‘sanguinário’, e tem um que mesmo tendo sido preso há poucas semanas por tráfico de drogas já se encontrava em liberdade cometendo ilícitos. Todos eles cometeram seus crimes e agora a fatura chegou”, destacou o delegado.

A autoridade policial ressalta que essas prisões trazem resultado positivo para o Estado e alívio à sociedade, pois trata-se da retirada do meio social de indivíduos com alto grau de periculosidade. Novas prisões ocorrerão brevemente, pois a polícia Civil continuará firme em seu mister, que é combater o crime.