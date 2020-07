POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE CRIMES SEXUAIS EM RIO BRANCO

Na manhã desta segunda-feira, (20), Investigadores de Polícia da Delegacia de Atendimento à Mulher – DEAM, prenderam preventivamente o nacional R.M.M., suspeito do cometimento de 02 (dois) estupros na capital.Entenda o caso:As vítimas eram acompanhantes femininas e quando da prestação do serviço, o suspeito queria manter relações sexuais com elas sem preservativos e após elas se recusarem em atender o pedido, ele as obrigavam mediante ameaças com 01 (uma) pistola à terem relações sexuais com ele da forma como ele queria.Outras 02 (duas) mulheres também foram vítimas do mesmo criminoso, porém nessa situação foram contratadas pelo suspeito e somente após a relação sexual consensual, ele sacou 01 (uma) pistola e mediante ameaças disse à elas que não pagaria.Os crimes aconteceram nas proximidades da faculdade Uninorte, numa rua próximo ao Santini. Os Investigadores acreditam que há mais vítimas do estuprador.O suspeito foi conduzido à DEAM, onde passará por interrogatório e após isso será encaminhado ao presídio local, onde aguardará a manifestação da justiça.

Relacionado