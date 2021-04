Polícia Civil prende suspeito de ter matado membro de facção rival em Sena Madureira

Ascom/PCAC

Em mais um desdobramento das investigações contra membros de organizações criminosas no município de Sena Madureira, na manhã desta quinta-feira, 29, a Polícia Civil elucidou mais um caso de homicídio.

Na companhia de investigadores, o delegado Marcos Franklin prendeu E.A.S., 19 anos, no bairro Ana Vieira. Contra o faccionado pesa a acusação de ter atingido a vítima Taylon Silva dos Santos, 17 anos, com disparos de arma de fogo na cabeça. O crime ocorreu na madrugada do dia 07 de abril do corrente ano. A vítima ainda foi levada ao pronto socorro de Rio Branco, porém veio a óbito três dias depois.

Segundo ficou apurado, o acusado, na companhia de um adolescente atraíram a Taylon a um local ermo e praticaram o homicídio, suspeitando que a vítima fosse de uma facção rival.

De posse das informações a autoridade policial representou pela prisão preventiva do acusado e igualmente efetuou um pedido de internação provisória no que diz respeito ao adolescente, sendo as medidas deferidas pelo juízo da comarca de Sena Madureira.