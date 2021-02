Policia Civil prende taxista por tráfico internacional de munição

A Polícia Civil no município Xapuri, sob o comando do Delegado Gustavo Neves, por meio da equipe de investigação chefiada pelo inspetor Eurico Feitosa, prendeu nesta quarta-feira dia 10/02/2021, um taxista transportando farta quantidade de munição.

Após vistoria no veículo, a equipe do inspetor Eurico Feitosa logrou êxito e encontrou as munições em posse do condutor. Na sequência foi dado d voz de prisão. O taxista pode responder por tráfico internacional de munição.

O acusado estava sendo investigado há meses pela Polícia Civil de Xapuri e foi preso durante operação destinada a reprimir o crime no município.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri para procedimento praxe e em seguida colocado a disposição da justiça.

De acordo com o delegado Gustavo Neves, todo material apreendido deve passar por perícia o que irá subsidiar o inquérito policial investigativo.