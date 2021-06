Polícia Civil recupera veículo roubado de Rio Branco em Capixaba

Ascom/Polícia Civil do Acre

Uma ação dos agentes de Polícia, da cidade de Capixaba, culminou na apreensão nessa quarta-feira, 09, de dois adolescentes que estavam trafegando em uma moto que foi roubada no bairro Cidade do Povo, no dia 29 de maio, em Rio Branco.

Segundo investigações, a moto, modelo Biz, iria ser comercializada na Bolívia, fato este que foi frustrado em decorrência da ação dos investigadores de Capixaba, que a recuperaram.

Os indivíduos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Capixaba e a moto devidamente restituída à vítima do roubo.