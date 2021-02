Polícia Civil resgata família sequestrada e recupera veículos roubados

A Polícia Civil por meio da Delegacia de Combate a roubos e Extorsões (DCORE) localizou e recuperou carro de casal que havia sido sequestrado no município de Porto Acre.

Logo após receber informações dando conta de um roubo com tomada de três reféns da mesma família refém em uma fazenda no KM 88 da BR 317 e roubo de dois veículos sendo 1 Corolla e uma motocicleta além de bens residenciais, uma operação conjunta entre delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) baseada em Rio Branco, Delegacia Geral de Senador Guiomard e Delegacia Geral de Porto Acre foi montada com o intuito de trabalhar no caso e se deslocaram até a fazenda.

Uma base de operações foi montada na residência da vítima dando total suporte pra família como também organizando as informações que chegavam.

Dentre as ações da Polícia Civil foi saturar Vilas próximas da Fazenda na tentativa de localizar os bandidos..

Na madrugada do dia 7, os policiais obtiveram as informações que os reféns foram abandonados nas imediações da Vila Pia e equipes começaram as buscas e lograram êxito em localizar a família e conduzir em segurança pra oitivas e de volta pra sua família.

As buscas continuaram e pela manhã e após receberem informações do suposto paradeiro da motocicleta, policiais da delegacia de Porto Acre diligenciaram ao Km 35 da BR 317 e lograram êxito em recuperar a motocicleta.

Ainda pela manhã, policiais da DCORE, levantaram informações que o veículo supostamente estaria em deslocamento ao país vizinho Bolívia, através do ramal Brasil-Bolívia, no município de Capixaba. Diante disso, com apoio da Polícia Militar no município de Capixaba diligenciaram ao local e lograram êxito em encontrar o veículo atolado já alguns quilômetros no país vizinho.

As investigações continuam no sentido de identificar os autores do roubo e outros envolvidos no delito e representar pela prisão de todos os envolvidos no sequestro.

Os veículos foram levados ao Departamento de Polícia Técnico/Científica para serem submetidos a perícia que após o trabalho dos peritos serão restituídos ao proprietários.