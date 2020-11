Polícia Federal e Polícia Militar, prendem em flagrante delito duas pessoas que integravam associação para tráfico de drogas

Trata-se de ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar do Acre que culminou na prisão de duas pessoas na data de hoje (18/11/2020), no bairro Santa Inês, em Rio Branco/AC, por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Durante a abordagem policial um dos autores tentou se evadir empreendendo fuga no veículo no qual estava, de forma que a equipe policial que o acompanhava saiu no seu encalço até que o autor perdeu o controle do veículo, colidindo contra um muro e um poste de eletricidade, sendo preso em flagrante delito.

Em diligência realizada no imóvel do qual o primeiro autor saiu, verificou-se que o segundo autor, que estava na casa, havia instalado um sistema de câmeras nos postes da via pública para vigiar a movimentação nas adjacências, possivelmente para monitorar a presença policial no bairro.

Foram apreendidos cerca de 15kg de maconha, um veículo automotor, um cofre, três câmeras de segurança, além da quantia de R$ 14.230,80 em espécie em notas de alto valor.

A Polícia Militar deu voz de prisão aos autores por tráfico de drogas e por associação para o tráfico de drogas, conduzindo-os à Superintendência de Polícia Federal no Estado do Acre para lavratura do auto de prisão em flagrante delito e providências legais.

As penas cominadas para os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, somadas, podem chegar a 25 anos dos de reclusão.

A Polícia Federal aprofundará as investigações em inquérito policial com a finalidade de identificar novos envolvidos e comprovar a materialidade delitiva de crimes conexos ou mesmo autônomos.