Polícia Militar age rápido e prende assaltantes na Baixada da Sobral

Policiais do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prenderam dois homens na noite desta segunda-feira, 31 de maio. A ação ocorreu após um roubo no bairro João Eduardo, Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Homens armados invadiram uma distribuidora de bebidas, localizada na rua Campo Grande, bairro João Eduardo, renderam clientes e funcionários, roubaram dinheiro e celulares e, em seguida, fugiram em um veículo Ford Ka, de cor prata.

As viaturas do 1° BPM foram acionadas via 190 e com as características do veículo intensificaram o patrulhamento na região. Uma guarnição visualizou o veículo suspeito, deu ordem de parada, mas o motorista não parou e iniciou uma fuga.

No entanto, o veículo adentrou uma rua de difícil acesso nas proximidades do Ginásio Coberto e acabou sendo interceptado pelos militares. Um dos suspeitos conseguiu fugir a pé, mas dois foram detidos.

Além do carro usado no crime, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380 com seis munições intactas e, ainda, quantia de 266,00 reais.

Segundo os autores, os celulares e outra arma de fogo foram levados pelo terceiro homem que conseguiu fugir.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.