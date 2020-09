Polícia Militar age rápido e recupera 02 motocicletas no 2° distrito

As motocicletas foram recuperadas logo após serem subtraídas de seus proprietários

Foto: Reprodução

Na noite desta quarta-feira, 02, policiais militares do 2° batalhão conseguiram recuperar 02 motocicletas com restrição de Roubo. Uma foi apreendida no bairro Recanto dos Buritis, após ter sido usada em um roubo a um mercantil no bairro Belo jardim. A outra foi recuperada no residencial Cidade do Povo, logo depois ter sido subtraída de um mototaxi nas imediações do Parque Industrial. Em ambas as ações, os infratores conseguiram se evadir das guarnições. As motos foram encaminhadas para o pátio do DETRAN e posteriormente serem devolvidas para seus proprietários.

P5-2° BPM