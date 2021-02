Polícia Militar age rápido prende assaltante e recupera motocicleta roubada

Assessoria de Comunicação da PMAC

Policiais do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prenderam na tarde desta segunda-feira, 22, um homem acusado de participar de um roubou, crime popularmente conhecido como assalto. O delito ocorreu no Parque da Maternidade e a prisão do suspeito ocorreu no bairro Vila Betel. A ocorrência contou com apoio do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO).





O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) repassou na rede rádio as características de dois indivíduos que estariam armados e teriam roubado uma motocicleta. Uma guarnição do 1° BPM que realizava patrulhamento na região visualizou um dos suspeitos. Fez a revista e apreendeu um simulacro de arma de fogo. Ainda assim o homem negou a participação no crime e disse que algubs homens passaram em um veículo e arremessaram o simulacro e ele pegou.

Porém, uma guarnição do GIRO localizou a motocicleta roubada, poucos metros do local onde o indivíduo foi detido pelos militares do 1° BPM. Então, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Flagrantes (Defla).